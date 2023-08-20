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Spor

Fenerbahçe Samsun’a 9 eksikle gitti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

16:43 . 20/08/2023 Pazar
AA
Fred ve Cengiz Ünder kadroda.

Fred ve Cengiz Ünder kadroda.

Fenerbahçe, ligin 2. haftasında deplasmanda Samsunspor ile yarın saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.


Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Emre Mor, Bright Osayi-Samuel, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Serdar Dursun ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.


Yeni transferlerden Fred ile Cengiz Ünder kamp kadrosuna dahil edildi.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Emir Ortakaya, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Yusuf Kocatürk, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir






#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Kamp kadrosu
30 dakika önce
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