Fenerbahçe'nin Sevilla ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının hakemi belli oldu. Kritik karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Andrew Madley olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Stuart Attwell ile David Coote görev alacak.