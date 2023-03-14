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Spor

Fenerbahçe-Sevilla maçını Michael Oliver yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Sevilla ile evinde oynayacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Haber Merkezi
12:51 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe-Sevilla maçını Michael Oliver yönetecek

Fenerbahçe-Sevilla maçını Michael Oliver yönetecek

Fenerbahçe'nin Sevilla ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının hakemi belli oldu. Kritik karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.


Ülker Stadyumu'nda 16 Mart Perşembe saat 20.45'te oynanacak mücadelenin hakem ekibi UEFA tarafından açıklandı.


Oliver'ın yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Andrew Madley olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Stuart Attwell ile David Coote görev alacak.





#Fenerbahçe
#Sevilla
#UEFA
9 dakika önce
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Fenerbahçe-Sevilla maçını Michael Oliver yönetecek
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