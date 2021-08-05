Fenerbahçe sezona sıkıntılı başlıyor

Fenerbahçe’de kadrodan ayrılması beklenen hiçbir oyuncuya kulüp bulamadı. Sarı-lacivertliler, yabancı oyunculardan Kemal Ademi, Mame Thiam, Mauricio Lemos, Nabil Dirar, Mbwana Samatta ve Diego Perotti’den kulüp bulmalarını isterken, hiç birine Fenerbahçe’den aldıkları maaşlara yakın teklifler gelmedi. Yönetim kadroda düşünülmeyen oyuncuları satarak az da olsa bonservis bedeli geliri elde ederek, harcama limitinde yer açmayı planlıyor. Ancak bu plan da çıkmaza girmiş durumda. Kendilerine teklif gelmeyen Dirar ve Perotti sözleşmelerini fesih etmek için tüm alacaklarını istiyor. Samatta’nın 3 milyon euroluk yıllık ücreti sorun oluştururken kendisiyle ilgilenen Belçika kulüpleri önerdiği rakamlar bu ücretin 3’te 1’ine dahi yaklaşmıyor.

Thiam’a Süper Lig’den bazı kulüplerin ilgisi var, ancak ne Fenerbahçe’nin istediği bonservis bedelini veriyor ne de Senegalli futbolcunun aldığı yıllık 1.5 milyon euroluk ücreti ödemeye yanaşıyor. Fenerbahçe, Kemal Ademi’nin de sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdürürken, İsviçre’de bazı kulüplere kiralamayı planlıyor. Lemos ise sadece Fenerbahçe’de oynamak istediğini belirterek, Türkiye’den gelen tekliflere kapıyı kapatmış durumda.

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Yeni transferler lige yetişmiyor

Bu sezon Serdar Dursun ve Caulker’i transfer eden Fenerbahçe yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda en az 3 transfer daha yapmayı planlıyor. Ancak yeni transferlerin lig başlangıcına yetişmiyor. Bugün transferler bitse dahi yeni futbolcuların uyum süreçleri dikkate aldığında sarı-lacivertliler sezona mevcut kadroyla girecek. Yönetim özellikle forvet mevkiine transfer yapmayı planlıyordu, ancak bu transferin de ağustos ayının son haftasına kalması yüksek ihtimal. Fenerbahçe lige tartışılan Samatta’nın yanı sıra yeni transfer Serdar Dursun ve Enner Valencia forvet hattıyla başlayacak.

Caner ve Sinan kadro dışı kaldı

Fenerbahçe’de son olarak ise dün Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir” denildi.

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