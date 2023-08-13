Fenerbahçe sezonu evinde açıyor

Transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları dahil eden ve son olarak Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Fred'i kadrosuna katan sarı-lacivertli kulüp, bu oyuncu dışında 9 isimle anlaşmaya vardı. Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryan Kent, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir'i transfer eden Fenerbahçe; Arda Güler, Bruma, Diego Rossi, Attila Szalai, Enner Valencia, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas ve Ally Samatta ile yollarını ayırdı.