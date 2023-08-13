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Spor

Fenerbahçe sezonu evinde açıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki maçında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

11:15 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de eksik bulunmuyor.

Fenerbahçe'de eksik bulunmuyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. elemeden başlayan sarı-lacivertliler, sezon öncesi çıktığı 3 maçı da kazandı.


6 Şubat depremleri nedeniyle geçen sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Gaziantep, 4 Şubat'ta çıktığı Antalya deplasmanından sonra ilk kez Süper Lig maçında boy gösterecek.


Karşılaşma bugün saat 21.45'te başlayacak. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen.


Muhtemel 11'ler:
Fenerbahçe
:
Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İrfan Can Kahveci, Crespo, İsmail, Tadic, Szymanski, Dzeko
Gaziantep FK:
Mustafa Burak, Ömürcan, Papy Djilobodji, Ertuğrul, Khacef, Stankovski, Jectovic, Maxim, Gradel, Markovic, Riascos

Transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları dahil eden ve son olarak Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Fred'i kadrosuna katan sarı-lacivertli kulüp, bu oyuncu dışında 9 isimle anlaşmaya vardı. Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryan Kent, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir'i transfer eden Fenerbahçe; Arda Güler, Bruma, Diego Rossi, Attila Szalai, Enner Valencia, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas ve Ally Samatta ile yollarını ayırdı.


Sarı-lacivertli kulüp; Joao Pedro ve Tiago Çukur'u başka takımlara kiralık olarak gönderirken sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin lisansını da devre arasına kadar dondurdu.




#Fenerbahçe
#Gaziantep
#Trendyol Süper Lig
7 dakika önce
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