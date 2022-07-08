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Fenerbahçe Sörloth için bastırıyor

Kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında forvet de yer alan Fenerbahçe’nin, Leipzig forması giyen Norveçli golcü Sörloth için ısrarı sürüyor. Alman ekibiyle temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, 6 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi sundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Sörloth için bastırıyor
Sörloth, kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad'da çıktığı 42 maçta 7 gol atmıştı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu golcü bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Alexander Sörloth için görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Leipzig ile yeni sezon hazırlık kampına katılan Sörloth için Alman ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe’nin Leipzig’in vereceği kararı beklediği kaydedildi.

Sörloth için ısrarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, bir diğer Norveçli golcü Joshua King transferinde de önemli mesafe katettiği belirtildi.

İngiliz ekibi Watford ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Norveçli golcünün menajeriyle İstanbul’da yapılan görüşmede küçük pürüzlerin kaldığı belirtildi.

Teknik direktör Jorge Jesus’un kararı belirleyici olacak.

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