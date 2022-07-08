Fenerbahçe Sörloth için bastırıyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu golcü bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Alexander Sörloth için görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Leipzig ile yeni sezon hazırlık kampına katılan Sörloth için Alman ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe’nin Leipzig’in vereceği kararı beklediği kaydedildi.

Sörloth için ısrarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, bir diğer Norveçli golcü Joshua King transferinde de önemli mesafe katettiği belirtildi.

İngiliz ekibi Watford ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Norveçli golcünün menajeriyle İstanbul’da yapılan görüşmede küçük pürüzlerin kaldığı belirtildi.

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Teknik direktör Jorge Jesus’un kararı belirleyici olacak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Joshua King Jr. (@iamjoshuaking)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM