​Fenerbahçe Sörloth transferinde mutlu sona yaklaşıyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Alexander Sörloth'u bitirmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler, Norveçli golcü için tüm şartları zorluyor.
6 milyon euro önerdi
Alman kulübüne zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunan sarı-lacivertliler, 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu önerdi. RB Leipzig ise 8 milyon euro + 2 milyon euro bonus talep ediyor. Sarı-lacivertliler Norveçli golcüye yıllık 2.5 milyon euro ve başarı bonusları içeren bir teklif sundu.
- Joshua King ile anlaşma sağlandı
- Öte yandan Fenerbahçe, Watford ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Norveçli golcü Joshua King ve menajeriyle yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Sörloth için 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sunduhttps://t.co/csE3Cxr6uZ
Fenerbahçe, Sörloth için 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sunduhttps://t.co/csE3Cxr6uZ— SPOR (@yenisafakspor) July 8, 2022