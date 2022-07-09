​Fenerbahçe Sörloth transferinde mutlu sona yaklaşıyor

Transfermarkt verilerine göre Alexander Sörloth'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Alexander Sörloth'u bitirmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler, Norveçli golcü için tüm şartları zorluyor.

6 milyon euro önerdi

Alman kulübüne zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sunan sarı-lacivertliler, 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu önerdi. RB Leipzig ise 8 milyon euro + 2 milyon euro bonus talep ediyor. Sarı-lacivertliler Norveçli golcüye yıllık 2.5 milyon euro ve başarı bonusları içeren bir teklif sundu.

Joshua King ile anlaşma sağlandı

Öte yandan Fenerbahçe, Watford ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Norveçli golcü Joshua King ve menajeriyle yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağladı.

SPOR Fenerbahçe Sörloth için bastırıyor