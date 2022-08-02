Spor Fenerbahçe Sörlothtan vazgeçmedi
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmedi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe rotayı forvet oyuncularına çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Alexander Sörloth'tan vazgeçmediği ve Leipzig'in kararını beklediği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Sörlothtan vazgeçmedi
Transfermarkt verilerine göre Sörloth'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kadroya golcü bir oyuncu katmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesinde birçok isim bulunuyor.

Vazgeçmedi

Norveçli golcü Alexander Sörloth da Fenerbahçe’nin listesinde. Sarı lacivertliler, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig’de forma giyen 26 yaşındaki golcüden de vazgeçmiş değil. Sarı-lacivertliler, Alman ekibinin Sörloth ile ilgili kararını vermesini bekliyor.

  • Leipzig Sörloth’u yeni sezon kadrosunda düşünmediği takdirde Fenerbahçe harekete geçecek ve Norveçli forvetin transferini bitirmeye çalışacak.
Tanesi bir kilo geliyor

Tanesi bir kilo geliyor

Rengi ve tadı ile dikkat çekiyor.
Dünya derin bir nefes aldı

Dünya derin bir nefes aldı

​Zelenski'den tahıl koridoru açıklaması.
Türkiyenin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

​Gündüzleri denizde geceleri sahilde ortaya çıkıyor.

Bölge savaş alanına döndü.

​Sarı-kırmızılılar, Norveçli orta saha için 3.5 milyon Euro ödeneceğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.