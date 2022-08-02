Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmedi

Transfermarkt verilerine göre Sörloth'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kadroya golcü bir oyuncu katmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesinde birçok isim bulunuyor.

Vazgeçmedi

Norveçli golcü Alexander Sörloth da Fenerbahçe’nin listesinde. Sarı lacivertliler, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig’de forma giyen 26 yaşındaki golcüden de vazgeçmiş değil. Sarı-lacivertliler, Alman ekibinin Sörloth ile ilgili kararını vermesini bekliyor.

Leipzig Sörloth’u yeni sezon kadrosunda düşünmediği takdirde Fenerbahçe harekete geçecek ve Norveçli forvetin transferini bitirmeye çalışacak.