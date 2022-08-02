Fenerbahçe Sörloth'tan vazgeçmedi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kadroya golcü bir oyuncu katmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesinde birçok isim bulunuyor.
Vazgeçmedi
Norveçli golcü Alexander Sörloth da Fenerbahçe’nin listesinde. Sarı lacivertliler, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig’de forma giyen 26 yaşındaki golcüden de vazgeçmiş değil. Sarı-lacivertliler, Alman ekibinin Sörloth ile ilgili kararını vermesini bekliyor.
- Leipzig Sörloth’u yeni sezon kadrosunda düşünmediği takdirde Fenerbahçe harekete geçecek ve Norveçli forvetin transferini bitirmeye çalışacak.
RedBull Leipzig Twitter hesabı, Sörloth'u bize verin diyen Fenerbahçeli bir taraftara 'Hayır' cevabını verdi. pic.twitter.com/ICXGfIOqgY
RedBull Leipzig Twitter hesabı, Sörloth'u bize verin diyen Fenerbahçeli bir taraftara 'Hayır' cevabını verdi. pic.twitter.com/ICXGfIOqgY— SPOR (@yenisafakspor) July 9, 2022