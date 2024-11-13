Fenerbahçe Talisa için Al Nassr ile masaya oturdu: Bonservis bedeli belli oldu

Szymanski'nin skor yapamamasının ardından Fenerbahçe'de hem 10 numara oynayabilecek hem de gol bulabilecek bir oyuncu arayışı başladı. Sarı lacivertli takımda sportif direktör Mario Branco'nun, birçok yıldız isimle görüşmeler yaptığı öğrenildi. Dybala için nabız yoklayan Branco'nun, Anderson Talisca için de Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile görüştüğü öğrenildi.





Fenerbahçe Talisca için devrede

Fenerbahçe sezon başında Mourinho'nun Youssef En-Nesyri transferine öncelik vermesi nedeniyle Talisca transferini askıya almıştı. Ancak sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, 30 yaşındaki futbolcuyla iletişimini kesmedi. Branco'nun, Al Nassr ile de görüşmeler yaptığı öğrenildi. Uygun koşulların oluşması durumunda Talisca için resmi girişimlerin başlanabileceği kaydedildi.









Talisca'nın bonservis bedeli belli oldu

Ayrıca Anderson Talisca'nın bonservis bedeli de ortaya çıktı. Al Nassr'ın ise Talisca'dan 10 milyon euro seviyelerinde bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Suudi Arabistan ekibinde yıllık net 12 milyon euro kazanan Talisca'nın, görüşmeler yaptığı diğer takımlardan da yine aynı seviyelerde maaş istediği ifade edildi.





Talisca bu sezon toplamda 17 maçta süre alırken, 8 gol kaydetti. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Talisca'nın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon euro.







