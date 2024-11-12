Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski geçen sezonu aratıyor

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski geçen sezonu aratıyor

10:1312/11/2024, Salı
IHA
Sonraki haber
Sebastian Szymanski
Sebastian Szymanski

Fenerbahçe’nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, geçen sezonki başarılı performansını aratıyor. Yıldız oyuncu gol suskunluğuna girdi.

2023-2024 sezonu başında 4 yıllık sözleşme imzalanan Sebastian Szymanski, bu sezon beklentilerin altında kaldı. İlk döneminde gösterdiği performans ve skora katkısıyla sarı-lacivertli takımda ön plana çıkan isimlerden olan Szymanski, geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında 9 gol, 7 asistlik performans sağladı.


Sezonu da 10 gol, 11 asistle tamamlayan orta saha oyuncusu sarı kart cezası nedeniyle 1 maç kaçırırken, 37 mücadelede sahada yer aldı.


Çok geride kaldı

Szymanski, yeni sezon itibarıyla takımın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho’nun da değişilmez oyuncularından oldu. Polonyalı futbolcu, Mourinho’nun oyun şablonu ve taktiğinde her zaman kendisine yer buldu. 25 yaşındaki futbolcu 10’u ilk 11 olmak üzere 11 lig maçının tamamında forma giydi.


Szymanski, performans ve skor katkısı olarak ise geçen sezonun çok gerisinde kaldı. Süper Lig’de henüz gol atamayan Szymanski, 2 kez arkadaşlarına gol pası verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maça çıkan Szymanski, 1 gol, 1 asistle oynarken, UEFA Avrupa Ligi’nde ise skor katkısı yapamadı.


Sebastian Szymanski, geçtiğimiz sezon takımın hücum oyuncularıyla yakaladığı uyumu bu sezon kalan haftalar itibarıyla gösteremedi.




#Fenerbahçe
#Szymanski
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Torba yasa ne zaman çıkacak, maddeleri neler? 3600 ek gösterge...