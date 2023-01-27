Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan kadrosunu güçlendirmek isterken bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, sürpriz bir haber geldi.





Attila Szalai için Liverpool devrede

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Fenerbahçe'nin Macar stoper Attila Szalai ye talip oldu. Virgil van Dijk'in sakatlığı sonrası sol stoper arayışına başlayan Liverpool'un, Napoli'den Kim Min-Jae'yi transfer etmek İstediği, ancak Güney Koreli stoperin yüksek maliyeti nedeniyle geri adım atarak, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Szalai'yi gündemine aldığı belirtildi.





Bu sezon toplamda 33 karşılaşmada süre alan Macar oyuncu, 1 gol ve 2 asistle oynadı. Szalai'nin sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Ayrıca 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro civarında.









Fenerbahçe'nin Villarreal ile oynadığı hazırlık maçı sonrası sahaya giren bir çocuk, Szalai ile sohbet ediyor. pic.twitter.com/TJBV69YnsU — SPOR (@yenisafakspor) December 4, 2022



