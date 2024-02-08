|
Spor

Fenerbahçe'de taraftarların hoşuna gitmeyen ayrılık

Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de transferin bitmesine bir gün kala dikkat çekici bir ayrılık yaşandı.

23:07 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:14 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Mert Hakan Yandaş & Lincoln Henrique
Mert Hakan Yandaş & Lincoln Henrique

Fenerbahçe Kulübü, 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'yi sezon sonuna kadar RB Bragantino'ya kiraladı. Yapılan anlaşmada oyuncunun satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Sarı lacivertliler, son olarak Türkiye Kupası'nda oynanan Adanaspor maçında forma giyen ve başarılı bir performans sergileyen Lincoln Henrique'nin takımdan ayrılmasından memnun değil.

Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında transfer olmuştu. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un isteğiyle alınan oyuncu, özellikle sol beke geçtikten sonra başarılı bir oyun sergilemişti.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde;

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya’nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."

Lincoln Henrique Fenerbahçe'de ne yaptı?

2022 yılında Portekiz ekibi Santa Clara'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Lincoln Henrique, sarı-lacivertli formayı 36 maçta giydi. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.



#Fenerbahçe
#Lincoln Henrique
#Bragantino
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Togg ocak ayı satış listesinde rakiplerini solladı: Her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu! İşte T10X şubat fiyat listesi