Fenerbahçe Kulübü, 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'yi sezon sonuna kadar RB Bragantino'ya kiraladı. Yapılan anlaşmada oyuncunun satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Sarı lacivertliler, son olarak Türkiye Kupası'nda oynanan Adanaspor maçında forma giyen ve başarılı bir performans sergileyen Lincoln Henrique'nin takımdan ayrılmasından memnun değil.

Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında transfer olmuştu. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un isteğiyle alınan oyuncu, özellikle sol beke geçtikten sonra başarılı bir oyun sergilemişti.





Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde;

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya’nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."

Lincoln Henrique Fenerbahçe'de ne yaptı?

2022 yılında Portekiz ekibi Santa Clara'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Lincoln Henrique, sarı-lacivertli formayı 36 maçta giydi. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.







