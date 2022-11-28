Fenerbahçe’de forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi’ye, İtalya Serie A ekibi Torino talip oldu. Sarı-lacivertli takımın, MLS'ten transfer ettiği 24 yaşındaki oyuncunun İtalyan pasaportu da bulunuyor.

Torino Diego Rossi'nin peşinde

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino Teknik Direktörü Ivan Juric’in, Rossi’yi kadrosunda görmeyi çok istediği iddia edildi. Rossi’nin İtalyan pasaportunun bulunmasından dolayı transfer için öncelikli tercihlerde bulunduğu öne sürülürken, görüşmelerin kısa süre içerisinde başlayacağı öğrenildi.

Diego Rossi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 12 maçta 3 gol atıp, 2 de asist yaptı. Uruguaylı oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Fenerbahçe Rossi'yi, 5.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Rossi'nin sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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