Fenerbahçe'den sürpriz transfer teklifi: Sol kanada Brezilyalı yıldız geliyor

Sol tarafa transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Arsenal’den Kolasinac’ın ardından Bayer Leverkusen’in Brezilyalı yıldızı Wendell’e talip oldu. Sarı-lacivertli ekip Wendell için Bayer Leverkusen ile temasa geçti.
Farkı 1 milyon euro
Bayer Leverkusen, Brezilyalı oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler bu rakamı düşürmek adına pazarlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe’nin Wendell için 5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği gelen haberler arasında.
- Brezilyalı sol bek Wendell’i isteyen kulüpler arasında Udinese ve Benfica da yer alıyor. Özellikle Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Wendell’i çok istediği ifade edildi.