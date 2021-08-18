Fenerbahçe'den sürpriz transfer teklifi: Sol kanada Brezilyalı yıldız geliyor

Sol tarafa transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Arsenal’den Kolasinac’ın ardından Bayer Leverkusen’in Brezilyalı yıldızı Wendell’e talip oldu. Sarı-lacivertli ekip Wendell için Bayer Leverkusen ile temasa geçti.

Farkı 1 milyon euro

Bayer Leverkusen, Brezilyalı oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler bu rakamı düşürmek adına pazarlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe’nin Wendell için 5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği gelen haberler arasında.

Brezilyalı sol bek Wendell’i isteyen kulüpler arasında Udinese ve Benfica da yer alıyor. Özellikle Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Wendell’i çok istediği ifade edildi.

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