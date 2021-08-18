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Fenerbahçe'den sürpriz transfer teklifi: Sol kanada Brezilyalı yıldız geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, sol tarafa iyi bir oyuncu almak istiyor. Kolasinac ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, aynı zamanda Bayer Leverkusen forması giyen Wendell'e talip oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe transfer haberleri: Wendell için teklif yapıldı
Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, tesislerde takımı ziyaret etti.

Sol tarafa transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Arsenal’den Kolasinac’ın ardından Bayer Leverkusen’in Brezilyalı yıldızı Wendell’e talip oldu. Sarı-lacivertli ekip Wendell için Bayer Leverkusen ile temasa geçti.

Farkı 1 milyon euro

Bayer Leverkusen, Brezilyalı oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler bu rakamı düşürmek adına pazarlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe’nin Wendell için 5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği gelen haberler arasında.

  • Brezilyalı sol bek Wendell’i isteyen kulüpler arasında Udinese ve Benfica da yer alıyor. Özellikle Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Wendell’i çok istediği ifade edildi.

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