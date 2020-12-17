Fenerbahçe tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe sahasında 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor’u zor da olsa 1-0 yenerek son 16 turuna kaldı. Maçın golünü konuk ekipten Onur 11. dakikada kendi kalesine attı.

Kaleci Altay’ın 28. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle sarı-lacivertliler maçın büyük bölümünü 10 kişi oynarken, kalan bölümde kaleyi Oytun Özdoğan korudu. Kaleci Altay ligdeki Gaziantep FK maçında cezası nedeniyle oynayamayacak.

Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe’yi 3-5-2 düzeninde oynatırken, ikinci yarıda geriye çekilen sarı-lacivertli takımın oynadığı futbol beğenilmedi.