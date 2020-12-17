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Fenerbahçe tur atladı

Fenerbahçe tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe sahasında 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor’u zor da olsa 1-0 yenerek son 16 turuna kaldı. Maçın golünü konuk ekipten Onur 11. dakikada kendi kalesine attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maçın golünü konuk ekipten Onur 11. dakikada kendi kalesine attı.

Maçın golünü konuk ekipten Onur 11. dakikada kendi kalesine attı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe sahasında 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor’u zor da olsa 1-0 yenerek son 16 turuna kaldı. Maçın golünü konuk ekipten Onur 11. dakikada kendi kalesine attı.

  • Kaleci Altay’ın 28. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle sarı-lacivertliler maçın büyük bölümünü 10 kişi oynarken, kalan bölümde kaleyi Oytun Özdoğan korudu. Kaleci Altay ligdeki Gaziantep FK maçında cezası nedeniyle oynayamayacak.

Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe’yi 3-5-2 düzeninde oynatırken, ikinci yarıda geriye çekilen sarı-lacivertli takımın oynadığı futbol beğenilmedi.

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