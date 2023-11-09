Fenerbahçe tur için sahada

Fenerbahçe ilk maçta Ludogorets'i 3-1 yenmişti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında bugün Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Ludogorets Arena'da saat 23.00'te başlayacak mücadele Exxen'de yayınlanacak.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa'da oynadığı 9 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.
Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, bugün puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.
İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.
Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 6 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Becao, Djiku, Fred, King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, bugünkü müsabakada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder ise Ludogorets karşısında kadroda yer alacak. Eksikler nedeniyle sarı-lacivertlilerin kadrosunda altyapıdan da 5 futbolcu yer aldı.