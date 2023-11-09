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Spor

Fenerbahçe tur için sahada

Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bugün Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Bu sezon Avrupa'da 9'da 9 yapan Fenerbahçe, gruptaki 4. maçını da kazanarak H Grubu'ndan çıkmayı garantilemek istiyor.

09:22 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:23 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe ilk maçta Ludogorets'i 3-1 yenmişti.

Fenerbahçe ilk maçta Ludogorets'i 3-1 yenmişti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında bugün Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Ludogorets Arena'da saat 23.00'te başlayacak mücadele Exxen'de yayınlanacak.


Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa'da oynadığı 9 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.



Beraberlik bile yetiyor

Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, bugün puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.


İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.


Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 6 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Becao, Djiku, Fred, King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, bugünkü müsabakada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder ise Ludogorets karşısında kadroda yer alacak. Eksikler nedeniyle sarı-lacivertlilerin kadrosunda altyapıdan da 5 futbolcu yer aldı.





#UEFA
#Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Ludogorets
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