Süper Lig’de tartışmalı geçen 23. haftanın ardından, futbola bugünkü Avrupa sınavlarıyla dönüş yapıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, son 16 play-off turu ilk maçlarına bugün çıkacak.

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.