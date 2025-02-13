Tartışmalı bir Süper Lig haftasını daha geride bırakan Galatasaray ve Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçlarına çıkıyor. Sarı kırmızılılar saat 23.00’te AZ Alkmaar ile Hollanda’da, sarı lacivertliler ise saat 20.45’te Anderlecht ile evinde karşılaşacak. İki takımımız da rövanş için avantajlı bir skor arayacak.
Süper Lig’de tartışmalı geçen 23. haftanın ardından, futbola bugünkü Avrupa sınavlarıyla dönüş yapıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, son 16 play-off turu ilk maçlarına bugün çıkacak.
Galatasaray, ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.
Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.
Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmaların rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak. Galatasaray, RAMS Park'ta, Fenerbahçe de Belçika'da oynanacak rövanş müsabakaları öncesinde bugün sahadan galip gelerek avantaj elde etmeye çalışacak.