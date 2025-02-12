Galatasaray Hollanda'ya 6 eksikle gitti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün, kamp kadrosuna dahil edilmedi. Ayrıca Ajax maçında cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de kadroda yer almadı.