Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Anderlecht karşısında Avrupa'da 283. maçını oynayacak

Fenerbahçe Anderlecht karşısında Avrupa'da 283. maçını oynayacak

11:2412/02/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Fenerbahçe, Avrupa'da 283. maçını oynayacak
Fenerbahçe, Avrupa'da 283. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 283. karşılaşmasını oynayacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 282 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 60 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 383 kez havalandırırken, kalesinde 402 gol gördü.

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 144 karşılaşmada boy gösterdi.


Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 37 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 200 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 182 gole engel olamadı.


"Kupa 2"de son 28 maçta 5 mağlubiyet

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 28 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu.


Fenerbahçe, söz konusu süreçte 10 beraberlik elde ederken, 13 de galibiyet yaşadı.



#Fenerbahçe
#Anderlecht
#UEFA Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EKPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası