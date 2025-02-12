Fenerbahçe kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi: 4 oyuncuyu kadrosuna kattı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde en çok konuşulan transferi Anderson Talisca oldu. Daha önce Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı futbolcunun transferi için uzun süre görüşmeler yürüten sarı-lacivertli kulüp, sonunda Talisca'ya imza attırdı.





Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile yollarını ayıran Talisca, Fenerbahçe'yle anlaşmaya vararak 1,5 yıllık kontrat imzaladı.





Savunmaya 3 takviye

Sezonun ilk yarısında Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun uzun süreli sakatlıkları nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeye 3 transfer yaptı.





Aston Villa'dan transfer edilen Breziyalı stoper Diego Carlos'la 3,5 yıllık sözleşme imzalanırken, Slovak defans oyuncusu Milan Skriniar da sezon sonuna kadar Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralandı.









Sarı-lacivertli ekip diğer transferini ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından yaptı. Sağ bek bölgesinde forma giyen Ognjen Mimovic'le anlaşmaya varan Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcuya 4,5 yıllık sözleşme imzalattı. Kadrodaki 15. yabancı oyuncu olan Mimovic'e yabancı kontenjanı sebebiyle lisans çıkarılamadı.





4 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe, kış transfer döneminde 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler, 2 ismi kiralık gönderirken, 2 futbolcusunu da bonservisiyle yolladı. Sezon başında Belçika'nın Westerlo ekibiyle kiralık anlaşmaya varan Emir Ortakaya, devre arasında Fenerbahçe'ye geri döndü. Bu futbolcu, geri alma opsiyonu Fenerbahçe'de olmak üzere bir başka Belçika takımı Beerschot'a transfer oldu.





Sarı-lacivertli takımdan ayrılan bir diğer isim de Samet Akaydin oldu. Milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçında yaptığı hata sebebiyle tribünlerin tepkisini çekmiş ve o tarihten itibaren Jose Mourinho tarafından kadroya dahil edilmemişti. Samet devre arasında bonservisiyle Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'a gitti.





Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique'yi İngiltere Championship takımlarından Hull City'ye, Bartuğ Elmaz'ı da Slovenya ekibi Maribor'a kiralık gönderdi.



