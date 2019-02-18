Fenerbahçe ve Zenit disipline sevk edildi

Fenerbahçe’nin Zenit ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçı, tribünlerde yaşanan olaylar sebebiyle UEFA tarafından incelemeye alındı. Hem Fenerbahçe hem de Zenit tribününde merdiven boşluklarının dolu olması ve kötü tezahürat sebebiyle UEFA gözlemcileri iki takım hakkında incelemelere başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Zenit tribünlerinin attığı meşaleye dikkat çeken UEFA yetkilileri, Rus kulübünü disiplin kuruluna sevk ederken, aynı zamanda çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki kulübü birden yeniden disiplin kuruluna sevk etti.