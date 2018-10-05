UEFA AVRUPA LİGİ

Fenerbahçe'de Valbuena ve Mehmet Topal krizi

Fenerbahçe yedek kulübesinde kriz

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Spartak Trnava ile karşılaştığı mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren Valbuena ve Mehmet Topal bu durumundan memnun olmadı.

Haber Merkezi Diğer
Mehmet Topal mücadelenin son anlarında oyuna dahil oldu.

Mehmet Topal mücadelenin son anlarında oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ikinci yarıda yedek oyuncuların ısınması esnasında bazı ilginç durumlar yaşandı.

Skorer'de yer alan habere göre ilk olarak Valbuena önce ısınmaya gitti sonra geri çağrıldı. Bir süre sonra teknik heyet tarafından tekrar ısınmaya yollanmak isteyen tecrübeli futbolcu tepki gösterdi.

  • Fransız yıldız, duruma sinirlendi ve gitmedi. Araya idari menajer Onur Başar ve yardımcı antrenör Chris van der Weerden girdi. Valbuena da ısınıp oyuna girdi.

Mehmet Topal anlam veremedi

87'de oyuna alınan Mehmet Topal da sitem etti. Maçın bitmesine az kaldığı için yedek kulübesinden çıkarken neden girdiğine anlam veremeyen yıldız orta saha memnun gözükmedi.

Valbuena ilk ısınmasında oyuna alınmayınca tepki gösterdi.
Valbuena ilk ısınmasında oyuna alınmayınca tepki gösterdi.

Axel Witsel Fenerbahçe'ye önerilmiş
Axel Witsel Fenerbahçe'ye önerilmiş

Fenerbahçe'nin sezon başındaki transfer çalışmalarına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.TRT Spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu'nun gündeme getirdiği iddiaya göre; transfer döneminde Borussia Dortmund'un yolunu tutan Axel Witsel 16 Haziran'da Çin ekibi Tianjin Quanjian tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.4,5 milyon euro oyuncu maaşı ve 1,5 milyon euro kiralama bedeli isteyen Çin kulübü, sportif direktör Comolli ile görüşme gerçekleştirdi ancak sarı-lacivertlilerin 1,5 milyon euro önermesiyle görüşmeler sonlandırıldı.Ayrıca iddiaya göre oyuncunun kulübü Tianjin, Belçikalı yıldızın maaşının geri kalanını ödemeyi de kabul etmişti.#Fenerbahçe Sezon başı Axel Witsel Comoli&#39;nin önüne geldi. €4,5m maaşı + €1,5m kira bedeli istedi Çin kulübü✅Facetimedan görüşüldü, €1.5m teklif edildi.Çin kulübü bu teklifi ciddiyetten uzak bularak görüşmeyi sonlandırdı✅Çin kulübü maaşının kalan kısmını ödeyecekti❗️ pic.twitter.com/1wzsQP0TFD&mdash; Ferudun Nigdelioglu (@FrdNigdelioglu) 3 Ekim 2018

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