Fenerbahçe yedek kulübesinde kriz

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ikinci yarıda yedek oyuncuların ısınması esnasında bazı ilginç durumlar yaşandı.

Skorer'de yer alan habere göre ilk olarak Valbuena önce ısınmaya gitti sonra geri çağrıldı. Bir süre sonra teknik heyet tarafından tekrar ısınmaya yollanmak isteyen tecrübeli futbolcu tepki gösterdi.

Fransız yıldız, duruma sinirlendi ve gitmedi. Araya idari menajer Onur Başar ve yardımcı antrenör Chris van der Weerden girdi. Valbuena da ısınıp oyuna girdi.

Mehmet Topal anlam veremedi

87'de oyuna alınan Mehmet Topal da sitem etti. Maçın bitmesine az kaldığı için yedek kulübesinden çıkarken neden girdiğine anlam veremeyen yıldız orta saha memnun gözükmedi.