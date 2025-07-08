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Fenerbahçe yeni sezonu açtı

Fenerbahçe yeni sezonu açtı

11:438/07/2025, Salı
AA
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Futbol A Takımı, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesi teknik direktör Jose Mourinho ve sportif direktör Devin Özek basın mensuplarıyla selamlaştı.


Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, salon çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, daha sonra sahada, ısınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana devam etti.


Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıkları nedeniyle yer almadığı idmana, özel işleri nedeniyle ülkesine giden yeni transfer Jhon Duran da katılmadı.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla devam edecek.

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