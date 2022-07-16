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Fenerbahçe yine sil baştan

Fenerbahçe’de Ali Koç’un göreve gelmesiyle her sezon başı yaşanan büyük değişim yine kendini gösterdi. Hem teknik heyet koltuğu hem de kadro yapılanması yapboza dönerken, bu sezon yapılan 6 transfere 4 ismin daha eklenmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe yine sil baştan
Sarı-lacivertli takımın yeni transferleri

Fenerbahçe’de her sene sil baştan yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Ali Koç başkanlığı döneminde ilk sezonunda 16, ikinci sezonunda 15, üçüncü sezonunda 21 oyuncuyu kadrosuna katan sarı- lacivertliler, geçen sezon ise 8 oyuncuyu renklerine bağlamıştı.

Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi vizesi alan Fenerbahçe yönetimi takımın başına teknik direktör Jorge Jesus’u getirdi ve yine yeni bir kadro kurmak için yola çıktı.

Sarı-lacivertliler şu ana kadar 6 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı. Forvet, sol bek, kaleci ve sağ bek olmak üzere 4 mevkiye daha transfer planlanıyor.

Sözleşmesi biten Sosa ve Berke ile yolları ayıran, Mesut Özil ile vedalaşan Fenerbahçe, Ozan ve Allahyar’ı Hull City’ye, Arda Okan Kurtulan’ı Adana Demir'e, Uğur Kaan Yıldız’ı da bonservisiyle Göztepe’ye verdi.

Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Gustavo ile yollarını ayıracak sarı-lacivertliler, Berisha, Rossi, Crespo ve Zajc’ı da satmayı planlıyor.

Rennes’in transfer etmek istediği Min Jae Kim de yaklaşık 20 milyon Euro’nun üzerindeki serbest kalma bedeli ile satılmak üzere.

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