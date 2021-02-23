Fenerbahçe yönetimi, Erol Bulut ile masada: Son şans verildi

Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut’un kredisi doldu. Kulüp yönetimi ve sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Daha önce Erol Bulut’a her konuda destek veren ve eleştirilere rağmen arkasında duran sarı-lacivertli yönetim, genç teknik adama uyarılarda bulundu.

Trabzonspor maçı Erol Bulut için son şans olacak, Trabzon deplasmanında puan kaybedilmesi halinde Bulut ile yolların ayrılması gündeme gelecek. Yine bazı oyuncuların kadro dışı kalması ve para cezası almaları da söz konusu olacak. Erol Bulut’un, oyuncuların üzerinde de teknik direktör otoritesi zayıflarken, futbolcu değişiklikleri ve taktik planı da tartışılır hale geldi.

Teknik adam arayışı başladı

REKLAM

Sarı-lacivertli takımda hem performans hem de mental anlamda önlenemez bir düşüş yaşanıyor. Sezon başından beri belli bir oyun düzeni olmayan Fenerbahçe’de psikolojik çöküşün yanı sıra bazı oyuncuların formsuz olması ve özgüven kaybı da diğer problemler olarak gösteriliyor. Takım disiplini konusunda da sıkıntılar yaşanmaya başladı. Oyuncular “Sahada ne oynadığımız belli değil. Saha yerleşimi konusunda sıkıntılar var” ifadeleriyle teknik heyeti eleştiriyor. Oyundan çıkan futbolcuların teknik heyete tepki göstermesi de Erol Bulut’un takım üzerinde otoritesinin zayıfladığının göstergesi.

SPOR Fenerbahçe'de Erol Bulut eleştirilerin hedefinde: Yönetim değişikliğe gidebilir mi?

Teknik direktör Erol Bulut, “Kasım ayında bu takım toparlanacak” sözünü kullanmıştı ancak sarı-lacivertliler, hem mücadele hem de oyun anlamında daha kötü bir duruma geldi. Kulüp yöneticileri de artık teknik direktör arayışlarına başladı. Sarı-lacivertli yönetimin, yeni teknik direktör adayları konusunda araştırma yaptırdığı gelen haberler arasında. Teknik direktör Erol Bulut’un oyuna müdahale konusunda da başarısız olduğu yönünde eleştiriliyor.

Erol Bulut: "Bu bir bahane değil. Zeminin çok kötü oluşu istediğimiz pas trafiğini bize yaptırmadı." pic.twitter.com/8Yx9mfjoBh REKLAM February 21, 2021



