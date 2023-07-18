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Spor

Fenerbahçe Zaha için son virajda

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli oyuncu ile prensipte anlaştı. Sarı-lacivertliler, Wilf ried Zaha'ya yıllık 5 milyon Euro maaş ve imza parası karşılığında 3 yıllık sözleşme sundu. Yıldız futbolcunun hafta içi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

09:20 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
VVilfred Zaha sözleşmesi sona erdi.

VVilfred Zaha sözleşmesi sona erdi.

Fenerbahçe'de transferlerin ardı arkası kesilmiyor. Edin Dzeko, Ryan Kent, Umut Nayir, Dusan Tadic, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Cyrstal Palace ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli kanat VVilfried Zaha'da da mutlu sona yakın.


İngiltere'ye çıkarma yapan Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, 26 yaşındaki yıldız ve temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. 3 yıllık sözleşme önerilen Fildişi Sahilli yıldız ile prensipte anlaşıldı. Fenerbahçe'nin, Zaha için 5 milyon Euro yıllık ücret ve imza parası vereceği belirtildi.


Yönetim, Zaha transferini bitirerek, yıldız futbolcuyu hafta içerisinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor.


Altı numara için iki aday

Fenerbahçe'nin transfer yapmak istediği bölgeler arasında yer alan orta saha için Tonguy Ndombele ve Wilfred Ndidi gündemde. Geçen sezon Napoli'de kiralık oynayan ve Tottenham'a geri dönen Fransız orta saha oyuncusu Ndombele için Londra ekibiyle masaya oturuldu.


Sarı-lacivertliler, Tottenham ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 26 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Fenerbahçe yönetiminin 6 numara için diğer adayı ise bu sezon Championship'e düşen Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi.


Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu için Leicester City ile masaya oturdu. Yöneticiler, Ndidi ve temsilcisiyle de görüşürken, kulübüyle de 1 yıl daha sözleşmesi Ndidi de Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.




#Fenerbahçe
#Wilfried Zaha
#Transfer
#Süper Lig
36 dakika önce
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