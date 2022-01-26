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Fenerbahçe'de 4 pozitif vaka

Fenerbahçe Kulübü, 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve Mesut Özil'e ise anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede 4 pozitif vaka
Mesut Özil bu sezon 23 maçta, 8 gol ve 2 asistle oynadı.

Fenerbahçe Kulübü yapılan rutin koronavirüs testlerinde, 4 futbolcunun pozitif çıktığını ve tedavi süreçlerinin başladığını açıkladı. Aynı zamanda anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılan Mesut Özil'in, Antalya'daki kampa götürülmediği duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Lige verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır.

Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil’e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul’da devam edecektir.

Sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul’da sürdürecektir."
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