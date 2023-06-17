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Spor

Fenerbahçe'de Ali Koç isyanı

Fenerbahçe'de genel kurul üyeleri, başkan Ali Koç'un istifa etmemesine tepki gösterdi. Üyeler, Koç konuşurken "Taraftar istifa" şeklinde ironik bir tezahüratta bulundu. Daha sonra salonda büyük bir kavga çıktı ve Ali Koç konuşmasını tamamlayamadı.

15:04 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ali Koç kürsüde konuşurken salonda kavga çıktı.

Ali Koç kürsüde konuşurken salonda kavga çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün 2022 olağan mali genel kurul toplantısında protesto edildi. Koç'un görevi bırakmamasına tepki gösteren üyeler, "Taraftar istifa!" tezahüratı yaptı.


Ali Koç gelen tepkilere, "Aday çıkmayacağı olan bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar" ifadelerini kullandı.


Ali Koç'un bu açıklamasının ardından Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda büyük bir kavga çıktı. Yumruklaşmalara varan kavganın ardından Ali Koç, "Bu şekilde devam edemem" diyerek konuşmasını yarıda kesti.


Olayların yatıştırılmasının ardından Ali Koç yeniden kürsüye çıkarak konuşmasını sürdürdü.





#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Süper Lig
28 dakika önce
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