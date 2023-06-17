Fenerbahçe'de Ali Koç isyanı

Ali Koç kürsüde konuşurken salonda kavga çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün 2022 olağan mali genel kurul toplantısında protesto edildi. Koç'un görevi bırakmamasına tepki gösteren üyeler, "Taraftar istifa!" tezahüratı yaptı.
Ali Koç gelen tepkilere, "Aday çıkmayacağı olan bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar" ifadelerini kullandı.
Ali Koç'un bu açıklamasının ardından Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda büyük bir kavga çıktı. Yumruklaşmalara varan kavganın ardından Ali Koç, "Bu şekilde devam edemem" diyerek konuşmasını yarıda kesti.
Olayların yatıştırılmasının ardından Ali Koç yeniden kürsüye çıkarak konuşmasını sürdürdü.