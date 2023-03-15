Fenerbahçe'de Arao'ya kilit görev

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Sevilla ile oynayacağı maçta Willian Arao'ya büyük görev düşecek. Sarı-lacivertli takımın en istikrarlı futbolcularından Brezilyalı orta saha oyuncusu sadece savunma aksiyonları ve top kazanma görevi almayacak.





Savunma arkasına top atmasını istedi

Arao, Sevilla oynanacak rövanşta daha fazla hücuma destek verecek, öne çıkıp merkezde pas servislerine katkı sağlayacak ve orta saha üstünlüğünün ele geçirilmesinde önemli rol oynayacak. Teknik direktör Jorge Jesus, Brezilyalı orta saha oyuncusundan savunma arkasına atacağı toplarla forvetleri buluşturmasını ve uygun bulduğu durumda da ceza sahası çevresinden şut çekmesini istedi.





Zajc forvete yakın oynayacak

Sarı-lacivertli takımda ilk maçta yedek bekleyen Miha Zajc'ın da rövanşta ilk 11'de oynaması bekleniyor. Sloven oyuncu, Arao ile birlikte orta saha üstünlüğünün ele geçirilmesinde önemli rol oynayacak. Orta sahada pas merkezi olacak olan Miha Zajc hem sarı-lacivertli takımın hücumlarını yönlendirecek.





Teknik heyetin oyun planını üzerine kurduğu 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişi sırasında önemli görev üstlenecek. Forvet oyuncuları Valencia ve Batshuayi'ye yakın oynayacak olan Miha Zajc ceza sahası çevresinden çekeceği şutlarla gol arayacak.



















