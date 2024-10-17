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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

21:4517/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ryan Kent
Ryan Kent

Fenerbahçe Kulübü, İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Fenerbahçe, kadro planlanmasında yer almayan İngiliz futbolcu Ryan Kent ile yollarını ayırdı.


Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir."



Ryan Kent, 2023-24 sezonunda bedelsiz olarak sarı-lacivertlilere transfer olmuştu.


Bekleneni veremeyen 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon toplamda 18 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi







#Fenerbahçe
#Ryan Kent
#Sözleşme fesih

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