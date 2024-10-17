Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, Samsunspor ve Manchester United maçları ile birlikte zorlu fikstüre gireceklerini söyleyerek, "Çok önemli oyuncularımız var. Bu kadronun bu fikstürün üstesinden geleceğini düşünüyorum. Her maça aynı konsantrasyonla çalışıp, inşallah hepsinden üç puanla dönmeyi hedefliyoruz" dedi.