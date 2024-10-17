Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe Kulübü, İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Fenerbahçe, kadro planlanmasında yer almayan İngiliz futbolcu Ryan Kent ile yollarını ayırdı.
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir."
Ryan Kent, 2023-24 sezonunda bedelsiz olarak sarı-lacivertlilere transfer olmuştu.
Bekleneni veremeyen 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon toplamda 18 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi