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Fenerbahçe'de belirsizlik bitmiyor

Fenerbahçe’de özellikle teknik direktör konusunda yaşanan belirsizlik camiada keyifleri kaçırıyor. Yeni bir çalıştırıcı için görüşmeler sürerken, oyuncular takımdaki geleceklerini bilmiyor. Olası teknik direktörle birlikte hem sistem hem de isimler yeniden belirlenecek ve her şey sil baştan düzenlenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede belirsizlik bitmiyor
Sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç'u istifaya davet ediyor.

Fenerbahçe’de özellikle teknik direktör konusunda yaşanan belirsizlik camiada endişeye neden oluyor. Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından İsmail Kartal geçici olarak takımın başına getirildi. Yeni sezon için teknik direktör görüşmeleri devam ederken, yeni sezon yapılanmasının nasıl olacağı henüz netleşmedi. Teknik direktör adaylarıyla görüşmeler sürerken, yaşanan belirsizlik nedeniyle futbolcular da takımdaki durumlarının ne olacağını kestiremiyor.

Ali Koç’un başkanlığa başladığı 3 Haziran 2018’den bu yana sarı-lacivertli takımda hep bir teknik adam belirsizliği yaşandı. Koç ve yönetimi, kalıcı bir teknik direktör ve sistem kuramadı. Hiçbir çalıştırıcı, sezonu bitiremedi. İsmail Kartal’la beraber toplamda 9 farklı isim takımın başında maça çıktı. Şimdi ise 10. farklı teknik direktör için görüşmeler sürüyor.

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Her şey sadece Ali Koç'a bağlı

Sarı-lacivertlilerde en çok eleştirilen konuların başında takımın bir futbol aklının bulunmaması geliyor. Transferden teknik direktöre, mevcut kadrodan alınan kararlara kadar her şey sadece Ali Koç’a bağlı yapılıyor. Sportif direktörlük sistemi de tutmadığı için şu an yeni bir yapılanma aranıyor. Şu anda görüşülen teknik direktör adaylarıyla 2022-23 sezonunda yepyeni bir futbol aklı ve sistemi kurulması hesaplanıyor. Fenerbahçe yeni sezonda köklü değişiklikler yapacak. Sistem ve kişiler yine değişecek. Yeni gelecek teknik heyet, tam yetkili olarak göreve başlayacak. Kadroda büyük bir revizyona gidilerek her şey sil baştan düzenlenecek.

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