Fenerbahçe'de bilimsel önlem

Fenerbahçe'de futbolcu sakatlıklarını en aza indirmek için bilimsel metodlardan yararlanıyor. Sarı-lacivertlilerin antrenmanlarında termal kameralarla takımın kas yorgunluğu ölçülüyor ve yüksek çıkan oyunculara özel program uygulanıyor. Aktif dinlenme antrenmanı yaparak futbolcunun tekrar toparlanması sağlanıyor. Ayrıca futbolcuların uyku düzenleri de kontrol altına alınıyor.





Teknik heyet de sakatlık riskini en aza indirmek için veriler doğrultusunda antrenman programını belirliyor. Kas yorgunluğu yüksek oyuncular maçlarda rotasyona tabi tutuluyor. Ayrıca futbolcular salonda son teknoloji denge ve fizik kondisyon aletleriyle çalışıyor. Böylece futbolcunun hangi adalesinin güçsüz olduğu, nasıl sakatlık yaşayabileceği belirlenerek, o bölgeye yönelik kuvvetlendirici çalışmalar yapılıyor ve sakatlıkların önüne geçiliyor.









Sakatlıklar 10 gün içinde düzeldi





Bu sezon Emre Mor dışında ciddi sakatlık yaşamadıklarını, genç futbolcunun da darbeye bağlı bir sakatlık olduğunu dile getiren teknik direktör İsmail Kartal, "Yaşadığımız sakatlıkların nedeni geçen sene 12 ay süren bir lig oldu ve sezonun erken açılması nedeniyle futbolcular yeterince dinlenemedi. Sakatlarımız bir hafta ya da 10 gün içinde toparlanıyor. Milli ara da bize iyi geldi" dedi.





Sakatlıklarını atlatan Zajc, Samet, Ferdi ve Umut Nayir takımla çalışırken, Antalyaspor maçında oynayabilecekleri öğrenildi.















