|
Spor

Fenerbahçe'de bilimsel önlem

Futbolcu sakatlıklarını en aza indirmek çin bilimsel metodlardan yararlanan sarı lacivertlilerde termal kameralarla takımın kas yorgunluğu ölçülüyor ve yüksek çıkan oyunculara özel program uygulanıyor.

10:40 . 14/09/2023 jeudi
Yeni Şafak
Sarı-lacivertli futbolcular Antalyaspor maçına sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli futbolcular Antalyaspor maçına sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de futbolcu sakatlıklarını en aza indirmek için bilimsel metodlardan yararlanıyor. Sarı-lacivertlilerin antrenmanlarında termal kameralarla takımın kas yorgunluğu ölçülüyor ve yüksek çıkan oyunculara özel program uygulanıyor. Aktif dinlenme antrenmanı yaparak futbolcunun tekrar toparlanması sağlanıyor. Ayrıca futbolcuların uyku düzenleri de kontrol altına alınıyor.


Teknik heyet de sakatlık riskini en aza indirmek için veriler doğrultusunda antrenman programını belirliyor. Kas yorgunluğu yüksek oyuncular maçlarda rotasyona tabi tutuluyor. Ayrıca futbolcular salonda son teknoloji denge ve fizik kondisyon aletleriyle çalışıyor. Böylece futbolcunun hangi adalesinin güçsüz olduğu, nasıl sakatlık yaşayabileceği belirlenerek, o bölgeye yönelik kuvvetlendirici çalışmalar yapılıyor ve sakatlıkların önüne geçiliyor.



Sakatlıklar 10 gün içinde düzeldi

Bu sezon Emre Mor dışında ciddi sakatlık yaşamadıklarını, genç futbolcunun da darbeye bağlı bir sakatlık olduğunu dile getiren teknik direktör İsmail Kartal, "Yaşadığımız sakatlıkların nedeni geçen sene 12 ay süren bir lig oldu ve sezonun erken açılması nedeniyle futbolcular yeterince dinlenemedi. Sakatlarımız bir hafta ya da 10 gün içinde toparlanıyor. Milli ara da bize iyi geldi" dedi.


Sakatlıklarını atlatan Zajc, Samet, Ferdi ve Umut Nayir takımla çalışırken, Antalyaspor maçında oynayabilecekleri öğrenildi.





#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Süper Lig
il y a 1 heure
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fiat Egea Limited Sedan-Cross Modelleri Fiyatı ve Özellikleri