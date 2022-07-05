Fenerbahçe'de bireysel hareket yasak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus saha dışında da oyuncuların birlikte hareket etmesini isterken, bireysel olarak hareket etmelerini yasakladı.

Portekizli teknik adam, salonda yapılan fitness çalışmalarına, antrenmanlara, toplantı ve yemeklere oyuncuların beraber gidilmesini, çalışma bittikten sonra ya da yemek yenildikten sonra da hep birlikte çıkılmasını istiyor. Antrenman öncesi oyuncular toplanıyor, tüm takım tamamlandıktan sonra hep birlikte sahaya çıkıyor. Yemeğe ve toplantılara girilirken de oyuncular önce toplanıyor, sonra hep birlikte toplantıya ve yemek salonuna giriyor.

Taktik idman süresi arttı

Teknik direktör Jesus artık antrenmanlarda tamamen 20 Temmuz’da Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacakları Dinamo Kiev maçına odaklandı. Fizik kondisyon antrenmanlarının süresi azalırken, taktiksel çalışmaların süresi arttı. Portekizli teknik adam oyunculara taktik çalışmalarda kafasındaki oyun planın ezberletmeye çalışıyor.

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Pas hatalarına dikkat çekti

Jorge Jesus, oyuncularıyla yaptığı analiz toplantısında Partizan ile oynanan hazırlık maçında özellikle 3. bölgede yapılan pas hatalarına dikkat çekti, bireysel yaptığı toplantılarda pas ve pozisyon hatası yapan oyuncularını uyardı. 3. bölgede yapılan basit top kayıplarında topu tekrar kazanmak için daha fazla efor sarf ettiklerini ve bu nedenle de daha fazla yorulduklarını dile getiren Jesus pas hatalarını en aza indirmeleri gerektiğini de kaydetti.

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