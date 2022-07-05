Spor Fenerbahçede bireysel hareket yasak
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'de bireysel hareket yasak

Teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli futbolcuların bireysel hareket etmesini yasakladı. Yeni uygulamaya göre futbolcular antrenman öncesi toplanıyor, tüm takım tamamlandıktan sonra hep birlikte sahaya çıkıyor. Yemeğe ve toplantılara girilirken de önce toplanılıyor, sonra hep birlikte yemek salonuna geçiliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede bireysel hareket yasak
Sarı-lacivertliler Jesus yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus saha dışında da oyuncuların birlikte hareket etmesini isterken, bireysel olarak hareket etmelerini yasakladı.

Portekizli teknik adam, salonda yapılan fitness çalışmalarına, antrenmanlara, toplantı ve yemeklere oyuncuların beraber gidilmesini, çalışma bittikten sonra ya da yemek yenildikten sonra da hep birlikte çıkılmasını istiyor. Antrenman öncesi oyuncular toplanıyor, tüm takım tamamlandıktan sonra hep birlikte sahaya çıkıyor. Yemeğe ve toplantılara girilirken de oyuncular önce toplanıyor, sonra hep birlikte toplantıya ve yemek salonuna giriyor.

Taktik idman süresi arttı

Teknik direktör Jesus artık antrenmanlarda tamamen 20 Temmuz’da Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacakları Dinamo Kiev maçına odaklandı. Fizik kondisyon antrenmanlarının süresi azalırken, taktiksel çalışmaların süresi arttı. Portekizli teknik adam oyunculara taktik çalışmalarda kafasındaki oyun planın ezberletmeye çalışıyor.

Pas hatalarına dikkat çekti

Jorge Jesus, oyuncularıyla yaptığı analiz toplantısında Partizan ile oynanan hazırlık maçında özellikle 3. bölgede yapılan pas hatalarına dikkat çekti, bireysel yaptığı toplantılarda pas ve pozisyon hatası yapan oyuncularını uyardı. 3. bölgede yapılan basit top kayıplarında topu tekrar kazanmak için daha fazla efor sarf ettiklerini ve bu nedenle de daha fazla yorulduklarını dile getiren Jesus pas hatalarını en aza indirmeleri gerektiğini de kaydetti.

Fenerbahçe'de rakibe göre sistem
SPOR
Fenerbahçe'de rakibe göre sistem

Volkan Demirel'in Emre Mor kehaneti tuttu
SPOR
Volkan Demirel'in Emre Mor kehaneti tuttu

Fenerbahçe hazırlık maçında Tirana'yı farklı geçti (ÖZET)
SPOR
Fenerbahçe hazırlık maçında Tirana'yı farklı geçti (ÖZET)
Kurban kesimi ne kadar?

Kurban kesimi ne kadar?

​Bayrama sayılı günler kala fiyatlar açıklandı.
Vizesiz gidilebilecek ülkeler

Vizesiz gidilebilecek ülkeler

​Liste güncellendi: Yeni yerler eklendi.
Financial Timesdan dikkat çeken analiz: Erdoğan vazgeçilmez bir müttefik

​MİT Sofi'nin halefini çizdi.

​Kamil Alavne'nin hikayesi Filistinlilerin destansı mücadelesinin özeti.

​Altı FETÖ firarisi saklandıkları evlerde yakalandı.

Takla atıp<br>işçilerin üzerine uçtu

Takla atıp
işçilerin üzerine uçtu

​Korkunç kazada iki kişi öldü beş kişi ağır yaralandı.

615 ev arandı: ​214 kişi hakkında gözaltı kararı var.

​Yüzde 30'u duyan zam yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.