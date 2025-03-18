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Fenerbahçe'de Bodrum FK mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Bodrum FK mesaisi başladı

20:2918/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.


Milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Futbolcular sahada yapılan ısınma ve koordinasyon programlarının ardından pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.


Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.






#Fenerbahçe
#Bodrum FK
#Trendyol Süper Lig

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