Fenerbahçe'de Bodrum FK mesaisi başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Futbolcular sahada yapılan ısınma ve koordinasyon programlarının ardından pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.