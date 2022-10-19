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Fenerbahçe'de Crespo rekor kırdı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus’un oyun sisteminde kilit oyuncu olan Crespo, hep süpürücü hem oyun kurucu olarak görev yapıyor. Portekizli oyuncu, Ankaragücü maçında da 13.118 km koşarak, orta sahada tüm açıkları kapattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede ​Crespo rekor kırdı
Fenerbahçe Crespo'nun sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

Fenerbahçe’de orta sahanın değişmezi olan Miguel Crespo, savaşçı yapısıyla teknik direktör Jorge Jesus’un oyun sisteminde kilit oyuncu. Orta sahada basmadık yer bırakmayan, oyunun hem defans hem hücum yönünü kontrol eden Portekizli oyuncu, Ankaragücü maçında da 13.118 km koşarak, orta sahada tüm açıkları kapattı.

Sistemde kilit rol oynuyor

Jesus’un oyun sisteminde kilit oyuncu olan Crespo, hep süpürücü hem oyun kurucu olarak görev yapıyor. Performansıyla hem takıma hem de kendine değer katan Crespo, Ankaragücü maçında da en çok top kapan, en çok ikili mücadeleye giren, en çok ikili mücadele kazanan oyuncu oldu.

  • Portekizli oyuncu, özellikle savunma oyuncularını kısmında sahada çok rahatlatıyor. Crespo, bugüne kadar oynanan maçlarda ortalama 11.5 km koşarak takımın orta sahasına önemli bir direnç kazandırdı.

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