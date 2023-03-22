Fenerbahçe'de eksik antrenman

Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, Süper Lig’e verilen milli takım arasında hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı
Pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. İdmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.
Fenerbahçe, milli maç arasında yarın Rusya'nın Zenit takımını özel maçta konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor. Müsabakanın geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.