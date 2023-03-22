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Spor

Fenerbahçe'de eksik antrenman

Fenerbahçe, lige verilen milli takım arasında hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Milli takımda yer alan oyuncular, antrenmana katılamadı.

Haber Merkezi
13:53 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’e verilen milli takım arasında hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı


Pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. İdmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.


Fenerbahçe, özel maçta yarın Zenit'i ağırlayacak

Fenerbahçe, milli maç arasında yarın Rusya'nın Zenit takımını özel maçta konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor. Müsabakanın geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.






#Fenerbahçe
#Zenit
#Jorge Jesus
12 dakika önce
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