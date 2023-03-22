Fenerbahçe'de eksik antrenman

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bu konuyu bir an önce halletmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Miha Zajc ve Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatmak için hızlı hareket ediyor. Aynı zamanda Fenerbahçe, Arda Güler ile de yeni sözleşme imzalayacak.