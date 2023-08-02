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Spor

Fenerbahçe'de Emre Mor ve Alexander Djiku yok

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Emre Mor ve Alexander Djiku bugünkü idmanda yer almadı.

15:24 . 2/08/2023 Çarşamba
DHA
İki futbolcunun da tedavileri sürüyor.

İki futbolcunun da tedavileri sürüyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor-Differdange 03 eşleşmesinin tur atlayanı ile Kadıköy’de karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda, dün oynanan Zimbru Chisinau maçına ilk 11’de başlayan oyuncular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alanda çift kale maçla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Bu arada sakatlıkları bulunan Emre Mor ve Alexander Djiku’nun tedavilerine devam edildiği ifade edildi.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.






#Fenerbahçe
#Emre Mor
#Alexander Djiku
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