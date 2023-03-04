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Spor

Valencia'nın dalya günü

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Bu maçta sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia dalya demeye hazırlanıyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:52 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Enner Valencia, Katar'daki Dünya Kupası'nda da Ekvador ile harika işler çıkartmıştı.

Enner Valencia, Katar'daki Dünya Kupası'nda da Ekvador ile harika işler çıkartmıştı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia Kayserispor maçında 100. kez sarı-lacivertli formayı giyecek. 99 maçta 51 golü bulunan Ekvadorlu gol krallığı yarışında da ilk sırada yer alıyor.


Fenerbahçe, Valencia'nın bu sezon ligde gol attığı maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu. Ekvadorlu golcü, ligde 12 maçta gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe bu müsabakalarda sadece Giresunspor'a boyun eğdi. Sarı-lacivertliler, Valencia'nın gol attığı 11 maçta ise 9 beraberlik elde etti.


Valencia, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 22 kez fileleri havalandırdı. Gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Ekvadorlu futbolcu 22 golün 16'sını Kadıköy'de ağlara gönderdi. Valencia, 7 maçta ise en az 2 gol kaydetti.


Fenerbahçe, ligde bugün deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçı kazanarak, zirve mücadelesinde puan kaybetmek istemiyor. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Luan Peres, Batshuayi, Alioski, Gustavo, Mert Hakan, Sangare kafilede yer almadı. Hafta içinde gribal enfeksiyon geçiren Arda Güler ile Joao Pedro da kadroya dahil edildi.



#Fenerbahçe
#Enner Valencia
#Süper Lig
#Dalya
#100.maç
1 saat önce
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Valencia'nın dalya günü
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