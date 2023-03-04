Fenerbahçe, Valencia'nın bu sezon ligde gol attığı maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu. Ekvadorlu golcü, ligde 12 maçta gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe bu müsabakalarda sadece Giresunspor'a boyun eğdi. Sarı-lacivertliler, Valencia'nın gol attığı 11 maçta ise 9 beraberlik elde etti.