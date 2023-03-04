Enner Valencia, Katar'daki Dünya Kupası'nda da Ekvador ile harika işler çıkartmıştı.
Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia Kayserispor maçında 100. kez sarı-lacivertli formayı giyecek. 99 maçta 51 golü bulunan Ekvadorlu gol krallığı yarışında da ilk sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, Valencia'nın bu sezon ligde gol attığı maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu. Ekvadorlu golcü, ligde 12 maçta gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe bu müsabakalarda sadece Giresunspor'a boyun eğdi. Sarı-lacivertliler, Valencia'nın gol attığı 11 maçta ise 9 beraberlik elde etti.
Valencia, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 22 kez fileleri havalandırdı. Gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Ekvadorlu futbolcu 22 golün 16'sını Kadıköy'de ağlara gönderdi. Valencia, 7 maçta ise en az 2 gol kaydetti.
Fenerbahçe, ligde bugün deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçı kazanarak, zirve mücadelesinde puan kaybetmek istemiyor. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Luan Peres, Batshuayi, Alioski, Gustavo, Mert Hakan, Sangare kafilede yer almadı. Hafta içinde gribal enfeksiyon geçiren Arda Güler ile Joao Pedro da kadroya dahil edildi.