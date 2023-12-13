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Spor

Fenerbahçe'de fikstür uyarısı

Teknik direktör İsmail Kartal, futbolcularıyla yaptığı görüşmede aralık ayındaki zorlu fikstüre dikkat çekerek "17 günde 5 maça çıkacağız. Rehavet istemiyorum" dedi. Oyuncularıyla sık sık görüşmeler yapan Kartal, fikstür ve maç temposu hakkında uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi
10:42 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor

Fenerbahçe'yi aralık ayının kalan bölümünde zorlu bir fikstür bekliyor. Hem Süper Lig liderliği hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, 17 günde 5 maça çıkacak ve 3 günde bir maç oynayacak. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Spartak Trnava ile karşılaşacak, bu maçın ardından ise 3 lig ve bir Süper Kupa maçı oynayacak.


Çok hedef var

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, futbolcuları ile özellikle de 1'i ligde biri de Süper Kupa'da olmak üzere iki kez ezeli rakibi Galatasaray ile yapacakları ilk maça dikkat çeken bir konuşma yaptı.


Kendilerini yoğun bir maç periyodu beklediğini belirten Kartal, bu periyotta kayıpsız yoluna devam etmek zorunda olduklarını belirterek "Bu zorlu seriyi kayıpsız geçerek, galibiyet serisi yakalamak, ligde zirvede yer kalmak, Süper Kupa'yı müzemize götürmek ve Avrupa Kupası'nda yolumuza devam etmek istiyorsak, aynı ciddiyetle çalışmalarımıza devam etmeliyiz" uyarısı yaptı.


Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü

14 Aralık STrnava (Konferans Ligi)

17 Aralık Konyaspor (Süper Lig)

20 Aralık Kayseri (Süper Lig)

24 Aralık G.Saray (Süper Lig)

29 Aralık G.Saray (Süper Kupa)









#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Süper Lig
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