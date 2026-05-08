Fenerbahçe'de flaş gelişme! TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez, sakatlığı bulunmamasına rağmen teknik heyet kararıyla kafileye dahil edilmedi.
Teknik ekibin belirlediği kamp kadrosunda, takımın orta saha hattındaki isimlerinden Edson Alvarez yer almadı. A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre, Meksikalı yıldızın herhangi bir sağlık sorunu ya da sakatlığı bulunmuyor.
Edson'a son oynanan Başakşehir maçında taraftar tepki göstermişti.