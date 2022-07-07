Fenerbahçe'de forvete ilk aday Diaz

Fenerbahçe forvet transferi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, alternatifli bir liste üzerinde çalışırken, Real Madrid ile yollarının ayrılması beklenen Mariano Diaz’ı ilk sıraya aldı. İspanyol kulübünün bonservis bedeli istemediği 28 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmeler sürüyor.

Diaz, Fenerbahçe’den yıllık 5 milyon Euro isterken, sarı-lacivertliler, 3 milyon Euro önerdi. Rakamın, bonuslarla birlikte 4 milyon Euro’ya kadar çıktığı bildirildi.

Getafe de Mariano Diaz’ı transfer etmek istese de Fenerbahçe’nin teklifinin daha iyi olduğu belirtildi.

Golcü futbolcu geçen sezon Real Madrid formasıyla çok fazla forma şansı bulamazken çıktığı 11 maçta 1 gol attı ve 1 de asist kaydetti.

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King'de Jesus'un kararı bekleniyor

Sarı-lacivertliler, Norveçli golcü Joshua King transferinde ise önemli bir mesafe katetti.

Watford ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Norveçli golcüyle ilgili kararı ise teknik direktör Jorge Jesus verecek.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Joshua King Jr. (@iamjoshuaking)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM