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Fenerbahçe'de forvete ilk aday Diaz

Kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Real Madrid tarafından gözden çıkarılan ve bonservis bedeli istenmeyen golcü Diaz ile ilgileniyor. Yönetimin el sıkıştığı Joshua King için de teknik direktör Jorge Jesus’un kararı bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede forvete ilk aday Diaz
Diaz, Real Madrid formasıyla toplamda çıktığı 73 maçta 12 gol attı.

Fenerbahçe forvet transferi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, alternatifli bir liste üzerinde çalışırken, Real Madrid ile yollarının ayrılması beklenen Mariano Diaz’ı ilk sıraya aldı. İspanyol kulübünün bonservis bedeli istemediği 28 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmeler sürüyor.

Diaz, Fenerbahçe’den yıllık 5 milyon Euro isterken, sarı-lacivertliler, 3 milyon Euro önerdi. Rakamın, bonuslarla birlikte 4 milyon Euro’ya kadar çıktığı bildirildi.

Getafe de Mariano Diaz’ı transfer etmek istese de Fenerbahçe’nin teklifinin daha iyi olduğu belirtildi.

Golcü futbolcu geçen sezon Real Madrid formasıyla çok fazla forma şansı bulamazken çıktığı 11 maçta 1 gol attı ve 1 de asist kaydetti.

King'de Jesus'un kararı bekleniyor

Sarı-lacivertliler, Norveçli golcü Joshua King transferinde ise önemli bir mesafe katetti.

Watford ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Norveçli golcüyle ilgili kararı ise teknik direktör Jorge Jesus verecek.

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