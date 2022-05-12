Spor Fenerbahçede forvete Seferovic
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçe'de forvete Seferovic

Sarı-lacivertli takımda göreve getirilmesi beklenen teknik direktör Jorge Jesus’un eski öğrencisi olan İsviçreli golcü adaylar arasında ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncuyu kiralık ya da satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Benfica ile görüşmelerde bulunacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede forvete Seferovic
Seferovic'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un Benfica’dan öğrencisi Haris Seferovic’i gündemine aldı. Sarı-lacivertliler İsviçreli golcü için istekli olurken, tecrübeli futbolcuya başka kulüplerin ilgisi var.

Seferovic’in sezon sonunda Portekiz ekibi Benfica’dan ayrılacağı, menajeriyle kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için Benfica kulübüyle ve Seferovic’in menajeri Fali Ramadani ile temasa geçti. Benfica’nın da kadro planlamasında düşünmediği İsviçreli forvetin satışına sıcak bakıyor.

Seferovic’in sözleşmesi 2024 yılında sona ererken, güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Sarı-lacivertli yönetim, Benfica’ya kiralık ya da satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla kadroya katmak için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Haris Seferovic (@harisseferovic)'in paylaştığı bir gönderi

Aboubakar ve Sörloth da listede

Fiorentina, Lecce, Sociedad ve Frankfurt gibi takımların formasını terleten Seferovic, 82 kez İsviçre Milli Takım forması giydi ve 24 gol attı. Tecrübeli futbolcu, EURO 2020’de İsviçre’nin Türkiye’yi 3-1 yendiği maçta da ülkesinin ilk golünü atmıştı.

Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan ayrılmak isteyen Kamerunlu forvet Aboubakar ve Norveçli golcü Sörloth’u da listesine aldığı belirtildi.

Kartal'ın rotası Milan Djuric
SPOR
Kartal'ın rotası Milan Djuric


Rusya Ukrayna savaşı sonrası Finlandiyadan önemli adım: Gecikmeden yapmamız gerekiyor

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya'dan önemli adım: Gecikmeden yapmamız gerekiyor
Su tutma hazırlığı devam ediyor

Su tutma hazırlığı devam ediyor

​Ekonomiye yılda 1,9 milyar katkı sağlayacak.
Marketteki köpeğe tekme attı

Marketteki köpeğe tekme attı

Kamera kaydını izleyen genç kadının ağzı açık kaldı.

​Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanıyor.

​Maaşlar 7 ile 8 bin liradan başlıyor

​İran sınırına duvar örme çalışmalarına hız verildi.

​İlan sitelerinde biri artırınca hepsi artırdı.

​FETÖ, sahte aday numarası ile sızmış.

​ABD'nin Florida eyaletine ilginç olay.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.