Fenerbahçe'de forvete Seferovic

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un Benfica’dan öğrencisi Haris Seferovic’i gündemine aldı. Sarı-lacivertliler İsviçreli golcü için istekli olurken, tecrübeli futbolcuya başka kulüplerin ilgisi var.

Seferovic’in sezon sonunda Portekiz ekibi Benfica’dan ayrılacağı, menajeriyle kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için Benfica kulübüyle ve Seferovic’in menajeri Fali Ramadani ile temasa geçti. Benfica’nın da kadro planlamasında düşünmediği İsviçreli forvetin satışına sıcak bakıyor.

Seferovic’in sözleşmesi 2024 yılında sona ererken, güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Sarı-lacivertli yönetim, Benfica’ya kiralık ya da satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla kadroya katmak için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

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Aboubakar ve Sörloth da listede

Fiorentina, Lecce, Sociedad ve Frankfurt gibi takımların formasını terleten Seferovic, 82 kez İsviçre Milli Takım forması giydi ve 24 gol attı. Tecrübeli futbolcu, EURO 2020’de İsviçre’nin Türkiye’yi 3-1 yendiği maçta da ülkesinin ilk golünü atmıştı.

Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan ayrılmak isteyen Kamerunlu forvet Aboubakar ve Norveçli golcü Sörloth’u da listesine aldığı belirtildi.

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