|
Spor

Fred ve Cengiz ilk antrenmanda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında deplasmanda oynayacağı Maribor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

15:20 . 14/08/2023 Pazartesi
IHA
Cengiz Ünder - Fred

Cengiz Ünder - Fred

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred de takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.


Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.


Dar alanda pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.


Dün Gaziantep FK ile oynanan maçta ilk 11’de forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.


Ayrıca yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred de takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.




#Fenerbahçe
#Fred
#Cengiz Ünder
#Antrenman
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Renault'un yeni model yollara çıkıyor! Austral E-Tech teknik özellikleri