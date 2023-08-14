Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred de takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Dar alanda pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Dün Gaziantep FK ile oynanan maçta ilk 11’de forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Ayrıca yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred de takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.