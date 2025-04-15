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Fenerbahçe'de Garnier dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Garnier dönemi sona erdi

15:0215/04/2025, Salı
DHA
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Valerie Garnier sarı-lacivertli kulüpte önemli başarılara imza attı.
Valerie Garnier sarı-lacivertli kulüpte önemli başarılara imza attı.

Fenerbahçe Kulübü, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Opet'te Valerie Garnier dönemi sona erdi.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017-2019 ve 2023-25 yılları arasında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızı çalıştıran Başantrenörümüz Valerie Garnier ile yollarımız ayrılmıştır. Görev yaptığı süre boyunca 1 Avrupa Şampiyonluğu, 2 FIBA Süper Kupa, 1’i namağlup 3 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan, 4 kupalı tarihi sezon ile adını tarihimize yazdıran Valerie Garnier’e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.






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