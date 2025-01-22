Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam: Lyon maçına hazır

Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam: Lyon maçına hazır

18:1522/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynayacağı Lyon maçının hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekip, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle antrenman öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.


Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.


Futbolcuların 5'e 2 ile sürdürdüğü idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, antrenmanda yer almadı.


Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç saatini beklemeye başladı.


Kartalkaya'daki otel yangını unutulmadı

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekip, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle antrenman öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Teknik direktör Jose Mourinho, antrenman öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında, yarın maç öncesinde saygı duruşu olacağını ancak antrenman öncesinde de saygı duruşunda bulunmaya karar verdiklerini ifade etmişti.






#Fenerbahçe
#Lyon
#UEFA Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsung yeni Galaxy S25 serisini Unpacked 2025 etkinliği ile tanıtıyor! İşte yeni Samsung Galaxy S25