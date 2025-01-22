Fenerbahçe Victor Osimhen için harekete geçti!

Konuyla ilgili daha önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Devre arasında çıkış maddesi var ama oyuncu bizimle kalmak istiyor. Gidip gitmeyeceğini karar verecek olan oyuncu, o da burada kalacağını söylüyor. Gelirken de sezon sonuna kadar kalacağını söyledi." şeklinde yanıt vermişti.