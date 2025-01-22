Fenerbahçe Victor Osimhen için harekete geçti!

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Diego Carlos'u kadrosuna katarken Milan Skriniar'ı da İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için harekete geçtiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Ara transfer dönemi çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, hareketli saatler geçiriyor.
Sarı-lacivertli kulüp son olarak, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği Milan Skriniar'ı İstanbul'a getirdi.
Bu transferle durmayan Fenerbahçe bu kez gözünü, Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'e dikti.
Golcü oyuncu sarı-kırmızılılara, sezon başında Napoli'den kiralık olarak gelmişti.
Osimhen'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.
Golvarmi.com yorumcusu Mehmet Ayan, sarı-lacivertli takımın Victor Osimhen için devreye girdiğini açıkladı.
Mehmet Ayan, "Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde gündeme Victor Osimhen geliyor. Sayın Hakan Safi, 'Gerekirse maliyeti ben karşılarım' diyor. Sayın Ali Koç'un yanıtı ise 'Benim bulunduğum yerde para konuşmayın' oluyor." ifadelerini kullandı.
Sözleşmesinde çıkış maddesi var
Öte yandan bu haberin ardından Osimhen'in sözleşmesinde devre arası transfer döneminde çıkış maddesinin bulunup bulunmadığı merak ediliyor.
Konuyla ilgili daha önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Devre arasında çıkış maddesi var ama oyuncu bizimle kalmak istiyor. Gidip gitmeyeceğini karar verecek olan oyuncu, o da burada kalacağını söylüyor. Gelirken de sezon sonuna kadar kalacağını söyledi." şeklinde yanıt vermişti.
26 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 19 karşılaşmada 15 kez rakip fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı.