Fenerbahçe'de iki eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 4 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 11 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.