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Fenerbahçe'de iki isim idmana katılmadı

Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ile hastalanan Marcel Tisserand antrenmanda yer almadı.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçede iki isim idmana katılmadı
Sarı-lacivertliler Vitor Pereira yönetiminde çalıştı.

Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas yaparak devam eden idmanın çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Gribal enfeksiyonu bulunan Marcel Tisserand'ın antrenmanda yer almadığı, Ferdi Kadıoğlu ise günü tedavi ile geçirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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