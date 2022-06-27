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Fenerbahçe'de Jorge Jesus Danilo Pereira ile görüştü

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, orta saha transferini bitirmek istiyor. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus'un, PSG forması giyen Danilo Pereira ile görüştüğü iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Jorge Jesus Danilo Pereira ile görüştü
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe’de kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Lincoln ve Bruma transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde öncelik ise orta saha transferine verilmiş durumda. Teknik direktör Jorge Jesus’un raporları doğrultusunda bu bölge için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin gündemine yeni bir isim geldi.

Jorge Jesus, Danilo Pereira ile görüştü

Portekiz’in Record gazetesinde yer alan habere göre, Jesus’un bir süredir Paris Saint-Germain’deki geleceği soru işareti olan Danilo Pereira ile görüştüğü belirtildi. Fenerbahçe’nin Portekizli orta saha oyuncusundan olumlu cevap alması durumunda, satışa sıcak bakan Fransız ekibiyle görüşeceği öğrenildi.

  • 20 milyon euroya transfer olmuştu
  • Estoril altyapısından yetişen ve Parma, Aris, Roda, Maritmo formaları giydikten sonra Temmuz 2015’te 4.5 milyon euro karşılığı Porto’ya transfer olan 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Ekim 2020’de ise kiralama ve satın alma için toplamda 20 milyon euroluk bedelle PSG’ye geçti. PSG ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Pereira, geçen sezon 37 resmi maçta oynayıp 5 gol attı.

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