Fenerbahçe'de Jorge Jesus etkisi

Fenerbahçe’de göreve getirildikten sonra kısa süre içerisinde yaptığı çalışmalarla makine gibi bir takım oluşturan teknik direktör Jorge Jesus’un başarısının arkasında disiplin, çalışma azmi ve takım olgusu birlikteliği yatıyor. Portekizli teknik adam, Can Bartu Tesisleri’ne ilk ayak bastığında motivasyondan başladı. Tüm tesisi kulübün tarihindeki başarıların resimleri ile donatırken, kazanılan şampiyonluk kupalarını da büyük bir şekilde tesisin girişine asarak, öncelikle oyuncularının, ne kadar büyük bir kulübün parçası olduklarını sürekli hatırlamalarını sağladı.

Kurallara uymayanlara ceza

Jesus’un tesis içerisinde de koyduğu disiplin kuralları dikkat çekici. İlk olarak giriş-çıkış, dinlenme ve yatış saatlerine katiyen uyulması talimatını veren Portekizli teknik adam, tesis içerisinde telefon kullanımını yasakladı ve oyuncu grubunun birbiri ile diyalog seviyesini arttırdı. Bu kuralları yüksek para cezaları ile güçlendirdi.

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Oyunculara ayrı dersler

Fenerbahçe’de çalışma temposu da bambaşka bir seviyeye çıktı. Her antrenman öncesi oyucuları ile yaklaşık yarım saatlik toplantılar yapan Jorge Jesus, o günün antrenmanın detayları ve o hafta uygulanacak maç taktikleri ile ilgili tüm oyuncularına ayrıntılı dersler verdi. Her gün fitness salonunda başlayan antrenmanlar sahada devam ederken, çalışma temposu ve süresi, geçmiş yıllara oranla büyük fark getirdi. Bunun karşılığında fizik gücü en yüksek seviyede olan, sahada 90+ dakikalarda bile rakibe pres yapan bir takım oluşturuldu.

Taraftarları mutlu eden futbol

Fenerbahçe, yeni sezonda oynadığı futbolla birlikte fabrika ayarlarına dönüyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte maçın her anında hücumu ve sürekli golü düşünen, önde agresif presle rakiplerini savunma yapmak zorunda bırakan, fizik kalitesi yüksek, yediğinden fazlasını atabileceğine taraftarlarını inandıran bir takım hüviyetine büründü. Fenerbahçe, hem yüksek şiddetli pres yapıyor hem bunu tüm maça yayıyor, hem de oyuncular yedek kalsa da sorun çıkarmıyor ve yıldız kaprisi yapmıyor. Tüm oyuncular başarıya çok aç ve hırslı. Fenerbahçe skor üstünlüğünü elde etse de skor aramaktan ve yüksek tempolu oynamaktan vazgeçmiyor. Savunma önde kuruluyor, defans oyuncuları da orta sahaya kadar gelerek prese katılıyor, duran toplarda hücuma destek veriyor. Fenerbahçe taraftarları bol gollü pozisyonlu maçlar izlerken, takım gol yese de endişeye kapılmıyor, ‘nasılsa gol atarız’ düşüncesiyle maçları izliyor.

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Sistemine uygun oyuncular

Fenerbahçe yönetimi, rahat çalışması adına teknik direktör Jorge Jesus’a tam yetki verirken, Portekizli çalıştırıcının istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları yapıldı. Gönderilecek isimleri de tamamen teknik heyet belirledi. Sezon başında, Jesus’un raporu doğrultusunda transfer edilen Bruma sonra yine tecrübeli teknik adamın isteği doğrultusunda kadrodan çıkartıldı. Jesus da aldırdığı ve gönderdiği isimlerin ardından kafasındaki takımı kurdu.

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