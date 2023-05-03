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Spor

Fenerbahçe'de Jorge Jesus rotasyona gidecek

Sivasspor ile oynanan lig maçında 3'lü savunmayla takımını sahaya süren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kupa mücadelesinde yeniden 4'lü savunmaya dönmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
14:52 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile karşılaşacak

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile karşılaşacak

Fenerbahçe bugün deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında rövanş için avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Sarı-lacivertli takımda ligdeki Sivasspor maçında kırmızı kart gören irfan Can Kahveci tedbirli olarak Profeasyonel Disiplin Kuruluna sevk edildiği için oynamayacak.


Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren kaleci Altay Bayındır, Lincoln, İsmail Yüksek ve Valencia kadroda yer almadı. Takımla birlikte Sivas'a giden Miha Zajc, Attila Szalai ve Gustavo ise sakatlık sürecini yeni atlattıkları için bugünkü maçta riske edilmeyecek. Uzun süren sakatlığın ardından takımla birlikte çalışan Batshuayi ise maç kadrosunda olacak.


Jorge Jesus rotasyona gidecek

Tecrübeli çalıştırıcının ligde oynanacak Giresunspor maçını düşünerek bazı futbolcularını dinlendireceği öğrenildi. 7.5 aylık sakatlığı sonrası ligdeki Sivasspor maçında ilk kez 90 dakika oynayan Luan Peres ile birlikte Ferdi ve Arda Güler'in dinlendirilmesi bekleniyor. Savunmada stoper merkezde Samet-Serdar Aziz ikilisinin görev yapacağı, sağ bekte Osayi-Samuel, sol bekte Alioski'nin oynayacağı belirtildi. Orta sahada Arao-Mert Hakan, sol kanatta Rossi, sağda Emre, ileri uçta ise Serdar Dursun ve Pedro'nun görev yapması bekleniyor.



#Fenerbahçe
#Jorge jesus
#Sivasspor
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